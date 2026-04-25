Man City FA Cup finalinde: Southampton'ı 2-1 yendi

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 79. dakikada Finn Azaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester City, 82. dakikada Jeremy Doku'nun ve 87. dakikada Nicolas Gonzalez'in golleriyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester City, finale yükselirken diğer yarı final eşleşmesinde Chelsea, yarın Leeds United ile karşı karşıya gelecek.