Haberler

Man City FA Cup finalinde: Southampton'ı 2-1 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde Manchester City, Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 79. dakikada Finn Azaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester City, 82. dakikada Jeremy Doku'nun ve 87. dakikada Nicolas Gonzalez'in golleriyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester City, finale yükselirken diğer yarı final eşleşmesinde Chelsea, yarın Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

Mutlulukları 6 ay sürdü

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

Türkiye'yi hedef alan ittifaka Rusya'dan tehdit: Vururuz
Fenerbahçe'de derbi öncesi sürpriz gelişme

Derbi öncesi sürpriz gelişme
Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler