Haberler

Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci

Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündemine Manchester City'nin deneyimli kalecisi Stefan Ortega geldi. Manchester City'nin kaleye Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi isimleri transfer etmesi sonucunda forma şansı bulamayan Ortega'nın takımdan ayrılmak istediği, bu durumu fırsat bilen Beşiktaş'ın, deneyimli kaleci için hamle yapabileceği aktarıldı.

  • Beşiktaş, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega'yı transfer listesine ekledi.
  • Stefan Ortega'nın Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve piyasa değeri 6 milyon euro.
  • Ortega bu sezon Manchester City'de 1 maça çıktı ve kalesinde gol görmedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı.Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve yönetim, milli arada transfer çalışmaları için görüşme yapacak.Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

ORTEGA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNE GİRDİ

Kara Kartal, Manchester City'den Stefan Ortega'yı transfer listesine dahil etti. Manchester City'nin yaz transfer döneminde kaleye Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi isimleri transfer etmesinin ardından forma şansı bulamayan deneyimli kalecinin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın 33 yaşındaki kalecinin bu durumundan faydalanmak istediği ve transfer için hamle yapabileceği aktarıldı.

Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ortega'nın, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 1 maça çıkan Ortega, kalesinde gol görmedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.