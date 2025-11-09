Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci

Süper Lig devi Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı.Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve yönetim, milli arada transfer çalışmaları için görüşme yapacak.Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

ORTEGA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNE GİRDİ

Kara Kartal, Manchester City'den Stefan Ortega'yı transfer listesine dahil etti. Manchester City'nin yaz transfer döneminde kaleye Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi isimleri transfer etmesinin ardından forma şansı bulamayan deneyimli kalecinin takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın 33 yaşındaki kalecinin bu durumundan faydalanmak istediği ve transfer için hamle yapabileceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ortega'nın, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon 1 maça çıkan Ortega, kalesinde gol görmedi.