Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında 9 maç yapıldı.

MAÇLARIN GENELİNDE GOL YAĞMURU VARDI

Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Atalanta deplasmanda Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

CITY 3 FARKI KORUYAMADI

Ligde de sıkıntılı günler geçiren Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle: