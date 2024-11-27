Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası heyecanla başladı. Manchester City, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. İşte gecenin sonuçları...
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta başladı. Dün gece oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun beşinci haftasında 9 maç yapıldı.
MAÇLARIN GENELİNDE GOL YAĞMURU VARDI
Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Atalanta deplasmanda Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
CITY 3 FARKI KORUYAMADI
Ligde de sıkıntılı günler geçiren Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Slovan Bratislava-Milan: 2-3
- Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6
- Manchester City-Feyenoord: 3-3
- Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0
- Inter-Leipzig: 1-0
- Barcelona-Brest: 3-0
- Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0
- Sporting-Arsenal: 1-5
- Young Boys-Atalanta: 1-6