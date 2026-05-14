Manchester City, şampiyonluk yarışında hata yapmadı
İngiltere Premier Lig erteleme maçında Manchester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Golleri Semenyo, Marmoush ve Savinho kaydetti.
Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Londra ekibi Crystal Palace'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından bitime iki hafta kala puanını 77'ye çıkarırken Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz