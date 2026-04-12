Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yenerek puanını 64'e çıkardı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta O'Reilly, Guehi ve Doku'nun golleriyle konuk ekip galibiyeti elde etti.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 51. dakikada Manchester City, Nico O'Reilly'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 57. dakikasında Marc Guehi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku ile skoru 3-0 yaptı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City puanını 64'e yükseltirken Chelsea, 48 puanla 6. sırada kaldı.

