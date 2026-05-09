Haberler

Manchester City, 3 puana 3 golle uzandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Manchester City, sahasında Brentford'u 3-0 yenerek puanını 74'e çıkardı. Goller Doku, Haaland ve Marmoush'tan geldi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sahasında Brentford'u 3-0 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Jeremy Doku, 75. dakikada Erling Haaland ve 90+2. dakikada Omar Marmoush attı.

Birer maçı eksik takımlardan Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda otururken Manchester City 74 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok