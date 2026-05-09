Manchester City, 3 puana 3 golle uzandı
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Manchester City, sahasında Brentford'u 3-0 yenerek puanını 74'e çıkardı. Goller Doku, Haaland ve Marmoush'tan geldi.
Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Jeremy Doku, 75. dakikada Erling Haaland ve 90+2. dakikada Omar Marmoush attı.
Birer maçı eksik takımlardan Arsenal 76 puanla liderlik koltuğunda otururken Manchester City 74 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz