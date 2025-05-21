Manchester City, Bournemouth'u 3-1 Yenerek 3. Sırada Kaldı
Ingiltere Premier Lig'in 37. hafta maçında Manchester City, Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Goller, Omar Marmoush, Bernardo Silva ve Nicolas Gonzalez'dan gelirken, Bournemouth'un tek golü Daniel Jebbison'dan geldi. Kevin de Bruyne'nin taraftarları önündeki son maçı büyük ilgi gördü.
İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 37. hafta maçında Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 yendi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini 14. dakikada Omar Marmoush, 38. dakikada Bernardo Silva ve 89. dakikada Nicolas Gonzalez attı.
Bournemouth'un golünü ise 90+6. dakikada Daniel Jebbison kaydetti.
Manchester City'de 67. dakikada Mateo Kovacic, Bournemouth'da ise 73. dakikada Lewis Cook kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ligin bitimine 1 hafta kala Manchester City 68 puanla 3. sırada bulunurken, Bournemouth ise 53 puanla 11. sırada yer alıyor.
Kevin De Bruyne'nin Manchester City taraftarı karşısındaki son maçı
Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne, sezonun sonunda ayrılacağı Manchester City'nin taraftarı karşısındaki son maçına çıktı.
Almanya'nın Wolfsburg ekibinden 2015 yılında transfer edilen tecrübeli futbolcu, Etihad Stadyumu'ndaki maça ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı.
Manchester City taraftarları, tribünde açtıkları pankartlarla sevgi gösterilerinde bulundukları 33 yaşındaki futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre ayakta alkışladı.
Manchester City'de 421 maça çıkan Kevin de Bruyne, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.