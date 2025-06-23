Manchester City, Al Ain'i 6-0 Geçti; Salzburg ve Al Hilal Berabere Kaldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City, Al Ain'i 6-0 mağlup ederek grup aşamasına etkileyici bir başlangıç yaptı. Diğer maçta Salzburg, Al Hilal ile 0-0 berabere kaldı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City, Al Ain'i 6-0'la geçerken H Grubu'nda Salzburg, Al Hilal'le 0-0 berabere kaldı.

ABD'nin Atlanta eyaletindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Manchester City takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 8. dakikada İlkay Gündoğan'la öne geçerken 27. dakikada Claudio Echeverri ve 45+5. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü bırakmayan İngiliz ekibi, 73. dakikada İlkay Gündoğan, 84. dakikada Oscar Bobb ve 89. dakikada Rayan Cherki'nin golleriyle maçı 6-0 kazanmayı bildi.

Washington D.C'nin Audi Field Stadı'nda oynanan gecenin diğer maçında Avusturya'nın Salzburg takımı, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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