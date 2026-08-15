Haberler

Mame Thiam: 3 Puanı Biz Kaçırdık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK'nın yıldızı Mame Thiam, Galatasaray beraberliği sonrası 3 puana yakın olduklarını ancak kırmızı kartın maçı değiştirdiğini söyledi. Thiam, beraberliğe rağmen takım olarak mutlu olduklarını ve iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Çorum FK'nın Senegalli forveti Mame Thiam, Galatasaray beraberliği sonrası yaptığı açıklamada 3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çorum FK'nın Senegalli futbolcusu Mame Thiam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Thiam, "Bence bu maç çok zordu. Biz yeni bir takımız. Galatasaray, büyük takım. Ama biz bugün çok çalıştık. Hamdolsun beraberlik aldık. Kırmızı kart gördük. Maç zordu ama biz çok mutlu olduk 2-2 bittiği için" diye konuştu.

Maçın en kritik anının kırmızı kart pozisyonu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Biz 2-1 öne geçtik. Sonra kırmızı kart gördük. Sonra maç değişti ama çok iyi çalışıyoruz. Savunmamız çok güzel. Hamdolsun berabere kaldık" ifadelerini kullandı.

"3 puanı biz kaçırdık"

3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Senegalli golcü, "Normalde biz bence 3 puana daha yakındık, 3 puan alabilirdik. Bu bizim ilk Süper Lig maçımız. Çorum FK tarihi için çok önemli. Bence her zaman 3 puan çok önemli. Takım kazandıkça hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

Trump "ABD toprağı ilan edeceğim" dedi, İran'dan yanıt gecikmedi
6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı

6 yıllık firarı sona eren çete lideri ülkeye böyle getirildi

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi