Mamak Belediyesi, Lalahan Atatürk Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi

Mamak Belediyesi, yenilenen Lalahan Atatürk Stadı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Lalahan Atatürk Stadı, modern tasarımı ve teknolojik altyapısı, yenilenen yüzü ile Mamak'ın, Mamaklıların hizmetine açıldı. Açılış programına AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve ilçe protokolü katıldı.

Mamak Belediyesi Mehter Takımının eserleri ve Ankara seğmenlerinin gösterisi ile açılışı gerçekleştirilen Lalahan Atatürk Stadı'nda Mamak Belediyesi'nin spor merkezlerinde eğitim alan öğrenciler de sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şampiyonlar Mamak'tan çıkar diyerek çıktığımız bu yolda gençlerimiz, becerilerini geliştirerek farklı branşlarda Ankara'da Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada dereceler kazanacaklar inşallah" dedi.

Başkan Murat Köse, "Güzel ilçemizde dört buçuk yılda hayata geçirdiğimiz 174 proje ve hizmet ile Mamak, daha güzel oldu. Mamak Belediye Başkanı olarak görevimi yaparken hiçbir zaman haktan ve adaletten ayrılmadım. Aziz milletimize sadık bir şekilde çalıştım. Halka ve Hakk'a hizmetten başka bir önceliğim olmadı. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeden liyakatle layıkıyla hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonra da aynı aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve Mamak Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Lalahan Atatürk Stadı'nın Mamak'a hayırlı olmasını diledi.

Lalahan Atatürk Stadı, 7 bin 140 metrekare alan üzerinde FIFA standartlarında sentetik çim saha, 2 adet 14 kişilik yedek oyuncu kulübesi, 800 kişilik tribünü, sporcu giyinme odası, profesyonel saha aydınlatması ve teknolojik altyapısı ile Mamak'a, Mamaklılara hizmet vermeye başladı. - ANKARA