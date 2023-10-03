Maltepe Belediyesi, SMA hastaları için koşu düzenledi

Maltepe Belediyesi, Spinal Muskiler Atrofi (SMA) hastalarının mücadelesine ses olmak ve farkındalık oluşturmak için 'Run For SMA koşusu' düzenledi. Koşuya farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı ve dereceye girenlere kupa ve hediyeler takdim edildi.

Maltepe Belediyesi, Spinal Muskiler Atrofi (SMA) hastalarının mücadelesine ses olmak ve farkındalık oluşturmak için "Run For SMA koşusu" düzenledi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl üçüncüsünü organize ettiği koşu, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşti. Koşuya farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı. Koşuya bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla katılıp destek verdi.

SMA HASTALARI İÇİN KOŞTULAR

Altı kilometrelik koşu sonucunda erkekler kategorisinde Ayetullah Baz birinci, Yasin Ören ikinci, Aytekin Sanin üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Serap Alımlı birinci, Funda Karayaman ikinci, Elena Yavuz üçüncü seçildi. Dereceye girenlere yarış sonunda kupa ve hediyeleri takdim edildi. Ayetullah Baz, iki senedir bu yarışa düzenli olarak katıldığını belirterek, "Geçen sene yarışı dördüncü olarak bitirmiştim. Bu sene hedefim birincilikti. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Kadınlar kategorisinde birincilik kazanan Serap Alımlı ise SMA hastalarının farkındalık yarışında bulunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek "Birinci olduğum için ayrıca çok mutluyum. Maltepe Belediyesi'ne de özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.