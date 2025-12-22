El Bilal Toure penaltı kaçırdı, Mali son saniyelerde yıkıldı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

EL BILAL TOURE'NİN KAÇIRDIĞI PENALTI PAHALIYA PATLADI

Mali'nin golü 61. dakikada Lassine Sinayoko'dan geldi. Son anlarda baskısını artıran Zambiya'ya beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Patson Daka attı. Karşılaşmanın 42. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.

İKİ OYUNCU DA 76 DAKİKA SÜRE ALDI

Mali'de forma giyen Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçeli Dorgeles Nene, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki oyuncu da 76. dakikada oyundan çıktı.

BİRER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Mali ve Zambiya, turnuvaya 1 puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.