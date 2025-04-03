Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü

İstanbul spor'un yıldız oyuncusu Gaoussou Diarra'nın performansı Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbul spor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. İstanbul spor, karşılaşmayı 5-0 gibi dikkat çekici bir skorla kazanırken, sahadaki en büyük yıldız Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra oldu.

22 yaşındaki genç futbolcu, maçta hat-trick yaparak sadece sahadaki performansıyla değil, sıra dışı hayat hikayesiyle de gündeme oturdu.

OKUMAK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ, BEŞİKTAŞ PEŞİNE DÜŞTÜ

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, 2023-24 sezonunda Tuzla spor formasıyla profesyonel futbola ilk adımını attı. Genç yetenek, kısa sürede İstanbul spor'un dikkatini çekerek takımla sözleşme imzaladı ve performansıyla tüm gözleri üzerine çevirdi.

Diarra'nın etkileyici çıkışı, spor kulislerinde yankılanan bir transfer dedikodusunu da beraberinde getirdi. İddialara göre Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, bu genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekibin yönetimi, Diarra'nın menajeriyle görüşmelerde ilerleme kaydediyor ve transferin yeni sezona yetişmesi için çaba harcıyor.

TAKİP EDİLİYOR

Sezon boyunca çıktığı 29 maçta 12 gol atan ve 2 asist yapan Diarra, gol krallığında 5. sırada yer almayı başardı. Yetenekli kanat oyuncusunun yükselen grafiği, futbol dünyasında merakla takip ediliyor.