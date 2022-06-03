Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti - Haberler

Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti Malatyaspor'un eski başkanlarından, iş adamı Vedat Erdoğan vefat etti. Malatya spor'un eski başkanlarından, iş adamı Vedat Erdoğan vefat etti. Akciğer kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden 2 çocuk babası Vedat Erdoğan (68) Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda defin edildi. Merkezi İstanbul'da bulunan Malatya Eğitim Vakfı'nın kurucu genel sekreterliği görevinde de bulunan Erdoğan'ın Malatya'da spor camiasının tanıdığı iş insanı olduğu kaydedildi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Malatyaspor Malatya Spor Haberler

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