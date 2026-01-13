Haberler

Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Güncelleme:
Batman'da düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları müsabakalarında Bilek Güreşi Gençler A Kız/Erkek Grup Yarışmalarında Malatyalı sporcular önemli başarılara imza attı.

Batman'da düzenlenen 2025-2026 Okul Sporları müsabakalarında Bilek Güreşi Gençler A Kız/Erkek Grup Yarışmalarında Malatyalı sporcular önemli başarılara imza attı. Çeşitli dereceler elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

13 ilden toplam 380 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 185 erkek ve 195 kız sporcu mücadele etti.

Yarışmalarda Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Biri, sol kol 55 kilogramda bölge birincisi oldu. Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mahmut Taşçı ise sağ kol 65 kilogramda bölge ikinciliği elde etti.

Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Ciğal da sol kol 50 kilogramda bölge üçüncüsü oldu.

Dereceye giren sporcular, elde ettikleri sonuçlarla Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
