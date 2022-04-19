Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursun Cumalı Sucu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliğine seçildi.
Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursun Cumalı Sucu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliğine seçildi.
MHK üyeliğine seçilen Muhittin Boşat, Erol Ersoy ve İsmet Arzuman'ın yanı sıra, Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursu Cumali Sucu da üyeler arasında yer aldı.
Sucu, Malatya'da Hakem Kurulu Başkanlığı yanı sıra sporla ilgili birçok alanlarda görev aldı. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı / Spor