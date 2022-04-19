Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Malatyalı hakem MHK üyeliğine seçildi

Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursun Cumalı Sucu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliğine seçildi.

Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursun Cumalı Sucu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeliğine seçildi.

MHK üyeliğine seçilen Muhittin Boşat, Erol Ersoy ve İsmet Arzuman'ın yanı sıra, Malatyalı tecrübeli hakemlerden Dursu Cumali Sucu da üyeler arasında yer aldı.

Sucu, Malatya'da Hakem Kurulu Başkanlığı yanı sıra sporla ilgili birçok alanlarda görev aldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Muhittin Boşat, İsmet Arzuman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title