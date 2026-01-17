Haberler

Malatya Yeşilyurtspor 3 puan için Kırıkkale'de



Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 17. hafta maçında Kırıkkale FK'ya konuk olacak. Müsabaka, yarın saat 13.00'te Başpınar Stadı'nda oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 17. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, yarın deplasmanda Kırıkkale FK Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Başpınar Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak müsabakayı İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Şevket Teker yönetecek. Teker'in yardımcılığını Gaziantep Bölgesi Kalasman Yardımcı Hakem Şeyhmus Baysal ile İzmir Bölgesi Klasman Hakem Yardımcısı Harun Dayan yapacak.

Lig'de 16 puanla 13.sırada yer alan Malatya Yeşilyurtspor, 3 puan için yarın yeşil sahada mücadele edecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
