Malatya Yeşilyurtspor'un konuğu Ağrıspor

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 14.haftada evinde Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 14. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, yarın kendi evinde Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Malatya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. - MALATYA