PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a top toplayıcı cezası

TFF, Malatya Yeşilyurtspor'a Ağrı 1970 SK maçında yeterli sayıda top toplayıcısı bulundurmamasından dolayı 27 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup takımı Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 SK maçında yeterli sayıda top toplayıcısı bulundurmamasından dolayı ceza verdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'a, Ağrı 1970 Spor Kulübü müsabakasında saha kenarında top toplayıcılarının eksik olmasından dolayı 27 bin 500 TL para cezası verildi.

Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 SK maçı, 16 Aralık'ta Malatya Stadyumu'nda oynanmış ve golsüz berabere bitmişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
