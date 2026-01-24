Yeşilyurtspor sahasında Bingöl'ü ağırlıyor
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 18. hafta maçında evinde 12 Bingöl Spor'u konuk edecek. Karşılaşma, Malatya Stadyumu'nda 13.00'te başlayacak.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 18.haftada evinde 12 Bingöl Sporu konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 18. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, yarın evinde 12 Bingöl Spor ile karşılaşacak.
Malatya Stadyumu'nda 13.00'te başlayacak müsabakayı Ordu Bölgesi Klasman Hakemi Cantürk Kılıç yönetecek. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor