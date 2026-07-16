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Malatya Yeşilyurt Spor, Koray Uzun'u kadrosuna kattı

Malatya Yeşilyurt Spor, Koray Uzun'u kadrosuna kattı
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TFF 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında deneyimli stoper Koray Uzun ile anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında deneyimli stoper Koray Uzun'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İskenderunspor forması giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Uzun ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, yeni transfer Koray Uzun'a sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileyerek, anlaşmanın kulüp ve futbolcu adına hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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