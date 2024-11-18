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Malatya'nın Genç Kız Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Malatya'nın Genç Kız Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon Oldu
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Malatya'da düzenlenen Kulüpler Arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Gençlik Spor Genç Kız Takımı, tüm rakiplerini yenerek namağlup il birincisi oldu ve Malatya'yı il dışında temsil etme hakkını kazandı. Başantrenör Muhammed Çatar, bu başarının uzun bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

Malatya'da düzenlenen Kulüpler Arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Gençlik Spor Genç Kız Takımı, namağlup olarak il birincisi oldu.

Malatya'da düzenlenen Kulüpler Arası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Gençlik Spor Genç Kız Takımı, namağlup olarak il birincisi oldu ve Malatya'yı il dışında temsil etme hakkını kazandı. Turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşan takım, büyük bir başarıya imza attı.

2021 yılında başlatılan "Filenin Prensesleri" projesinin bir parçası olan takım, okullarda yapılan seçmelerin ardından oluşturulmuştu. Başantrenör Muhammed Çatar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonluğun ardında uzun süren bir emeğin ve mücadelenin bulunduğunu belirtti. Çatar, "Amacımız Malatya'da voleybolu kızlarımıza sevdirmek ve üst liglere sporcu yetiştirmek. Bugün, verdiğimiz mücadelenin meyvelerini topluyoruz. Bu başarı, Filenin Prensesleri projemizin ne kadar önemli bir adım olduğunu gösteriyor" dedi.

Başantrenör, ayrıca şampiyon kızlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve destek veren sponsorlara, ailelere ve voleybolseverlere teşekkür etti. Şampiyonluk maçı sonrasında, takımın sporcuları ve Malatya'daki voleybolseverler büyük bir coşku içinde zaferi kutladı. Şampiyonluğun, Malatya'nın sporla yeniden ayağa kalkmasında önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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