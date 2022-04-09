Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci

Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı, namağlup olarak tamamladığı grup birinciliğinden sonra Play-off karşılaşmalarında ise 1.Lig'e yükseldi.

MALATYA (İHA) - Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı, namağlup olarak tamamladığı grup birinciliğinden sonra Play-off karşılaşmalarında ise 1.Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Hentbol 2.Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve grubu na mağlup olarak tamamlayan Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı Sinop'ta katıldığı ve 5 gün süren play off müsabakaları sonunda 1.Lig'e yükselmeyi başardı.

Antrenör Yeliz Fırat yönetiminde grubu namağlup birinci olarak bitirip play off müsabakaları sonunda 1.Lig'e yükselmeyi başaran Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol kız takımı Malatya'ya döndüğünde çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Hentbol, Malatya, Sinop, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title