Malatya'dan milli takıma 2 sporcu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'dan milli takıma 2 sporcu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Malatya'dan milli takıma 2 sporcu

Malatya'dan iki Atlet sporcu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçildiler.

Malatya'dan iki Atlet sporcu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçildiler.

Bursa'da 26 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 58 ilden toplam 860 sporcunun katılımıyla U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesi yapıldı.

U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesinde, Malatya'dan iki Atlet sporcusu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçilerek başarı gösterdiler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Güngör Türkiye Malatya Milli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title