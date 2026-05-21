Malatya'da atletizm tesisinin inşaatı sürüyor

Malatya'da yapımına başlanan atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, idari ofisler, modern sporcu soyunma odaları, eğitim salonları ve dinlenme alanlarını kapsayan ve uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen atletizm tesisinin yüzde 83'ü tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımız başta olmak üzere, tesisimizin Türk atletizmine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, kompleksimizin şimdiden tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.