Haberler

Malatya'da atletizm tesisinin inşaatı sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yapımı süren uluslararası standartlardaki atletizm tesisinin yüzde 83'ü tamamlandı. Tesis, idari ofisler, soyunma odaları, eğitim salonları ve dinlenme alanlarını kapsıyor.

Malatya'da yapımına başlanan atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, idari ofisler, modern sporcu soyunma odaları, eğitim salonları ve dinlenme alanlarını kapsayan ve uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen atletizm tesisinin yüzde 83'ü tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımız başta olmak üzere, tesisimizin Türk atletizmine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, kompleksimizin şimdiden tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Mutlak butlanın ardından Borsa İstanbul'dan jet hızında karar
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı