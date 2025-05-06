Malatya'da Okul Sporları Basketbol Yarı Finalleri Başladı
Malatya'da, Tecde Spor Salonlarında düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı. 12 farklı ilden 15 okul takımı katılıyor. Müsabakalar 9 Mayıs'ta sona erecek.
Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.
Tecde Spor Salonlarında başlayan müsabakalara Kayseri, Mersin, Van, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Erzincan, Tunceli, Sivas, Batman ve Şırnak'tan erkeklerde 7, kızlarda ise 8 okul takımı katıldı.
Şampiyona sonunda dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası finaline gidecekler.
Bugün başlayan müsabakalar 9 Mayıs'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor