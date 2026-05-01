Malatya'da kaleci antrenörlerine eğitim verildi

Milli Takımlar Kaleci Direktörlüğünce, Malatya'da kaleci antrenörlerine eğitim verildi.

TFF Kaleci Departmanı Teknik Koordinatörü Alper Boğuşlu, Gençlik Hizmetleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Malatya Kaleci Günlüğü Eğitim Programı"nda katılımcılara maç görüntülerinden kesitlerle sunum yaptı.

Boğuşlu, kalecilerin dengeli ve düzgün çalışarak hedeflerine ulaşabileceğini anlattı.

TFF Malatya Bölge Temsilcisi Işılay Çalışkan ise çocukların sosyal, öz güvenli ve kültürlü bireyler olabilmelerinin büyük ölçüde sporla mümkün olabileceğini söyledi.

Çalışkan, çocukların yeteneklerine göre mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmelerini önemsediklerini anlattı.

Programda, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kahraman Fırat ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şube Başkanı Cumali Dedeoğlu da selamlama konuşması yaptı.

Etkinlik sonrasında sahada uygulamalı antrenman yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
