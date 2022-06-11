Malatya'da Hentbol Erkekler Bölgesel Lig maçları sona erdi - Haberler

Malatya'da Hentbol Erkekler Bölgesel Lig maçları sona erdi Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Malatya Grup müsabakaları sona erdi, Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü ile Malatya Spor Lisesi Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi. Hentbol Erkekler Bölgesel Lig Malatya Grup müsabakaları sona erdi, Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü ile Malatya Spor Lisesi Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi. Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan ve 5. gün süren müsabakalarda, Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü birinci, Malatya Spor Lisesi Spor Kulübü ikinci oldu. İki takımda 2. Lige yükseldi. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, dereceye giren takımlara madalyalarını ve kupalarını verdi. AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Malatya Sivas Spor Haberler

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