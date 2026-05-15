Malatya'da Gençlik Haftası coşkusu

Malatya'da Gençlik Haftası, çelenk sunma töreni ve gençlik yürüyüşüyle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası açılışı ve Gençlik Yürüyüşü, Malatya'da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın katılımıyla yapılan programda şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, antrenörler, gençlik liderleri, sporcular ve vatandaşlar hazır bulundu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İnönü Üniversitesi İzcilik Ekibi tarafından bayrak teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Müdürü Kayhan konuşmasında gençliğin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin teknoloji ve değerlerle birlikte yetişmesinin önemine dikkat çekti. Kayhan, gençlik politikalarında katılımcılığın temel unsur olduğunu ifade etti.

Program halk oyunları gösterisiyle sona erdi. - MALATYA

