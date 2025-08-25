Makaralı Yay Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Öncesi Gelibolu'da Kamp Yapıyor
Güney Kore'de gerçekleştirilecek Dünya Okçuluk Şampiyonası öncesinde, Makaralı Yay Milli Takımı sporcuları Gelibolu'da kamp yaparak fiziksel ve mental hazırlıklarını sürdürüyor.
Güney Kore'de 5-12 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Okçuluk Şampiyonası öncesinde, Makaralı Yay Milli Takımı, Gelibolu'da kampa girdi.
Milli takım kadrosunda yer alan Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva, Yağız Sezgin, Batuhan Akçaoğlu ve Emircan Haney, Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti.
Kampta sporcuların, fiziksel ve mental hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmaları hedefleniyor.
