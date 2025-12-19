Haberler

Mainz 05-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk 8'e kalmayı başaran Mainz 05'in teknik direktörü Urs Fischer, takımının başarısını ve maçı değerlendirdi.

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk 8'e kalmayı başaran Mainz 05'in teknik direktörü Urs Fischer, şahane bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Fischer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Maçın geneline bakılacak olursa kazanmayı hak ettiklerini aktaran Fischer, "Bir iki pozisyon dışında maç problemsiz geçti. Bir pozisyonda kalecimiz çok şahnene tuttu. Maçta daha sağlam bir duruş sergiledik. 1-0 öne geçmemiz tabii ki bize avantaj sağladı ve orada rahatladık. Bir ara pasif oynadığımız görüldü ama orada 2-0 geldi. Ama 90 dakikaya bakarsak şahane bir başarı elde ettik." diye konuştu.

İsviçreli teknik adam, bugünkü maçtan sonra oyuncularının öz güvenlerinin geliştiğini belirterek, "Bugün kazanmamız ile birlikte iki play-off maçı oynamayacağız. Bu bizim için zaman demektir. Daha fazla hazırlanmak ve başarımız için önemli bir durum. Bu şekilde devam edersek çok güzel olur. Öz güven çok çok önemli. Bu arttıkça tabii ki maçta stres azalır, paslar isabetli olur. Baskı azalır ve daha güzel oyun sergileriz, bugün olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek
title