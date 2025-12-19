Mainz 05-Samsunspor maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında sahasında Samsunspor'u 2-0 yenerek ilk 8'e kalmayı başaran Mainz 05'in teknik direktörü Urs Fischer, şahane bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Fischer, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Maçın geneline bakılacak olursa kazanmayı hak ettiklerini aktaran Fischer, "Bir iki pozisyon dışında maç problemsiz geçti. Bir pozisyonda kalecimiz çok şahnene tuttu. Maçta daha sağlam bir duruş sergiledik. 1-0 öne geçmemiz tabii ki bize avantaj sağladı ve orada rahatladık. Bir ara pasif oynadığımız görüldü ama orada 2-0 geldi. Ama 90 dakikaya bakarsak şahane bir başarı elde ettik." diye konuştu.

İsviçreli teknik adam, bugünkü maçtan sonra oyuncularının öz güvenlerinin geliştiğini belirterek, "Bugün kazanmamız ile birlikte iki play-off maçı oynamayacağız. Bu bizim için zaman demektir. Daha fazla hazırlanmak ve başarımız için önemli bir durum. Bu şekilde devam edersek çok güzel olur. Öz güven çok çok önemli. Bu arttıkça tabii ki maçta stres azalır, paslar isabetli olur. Baskı azalır ve daha güzel oyun sergileriz, bugün olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.