Mahmut Bozteke Paralimpik Oyunlarında Altın Madalya Kazandı
Milli taekwondocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63kg finalinde Moğolistanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bozteke, para taekwondoda ülkemize tarihteki ilk altın madalyayı kazandırdı.
Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında milli sporcu Mahmut Bozteke, finalde Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile karşılaştı. Rakibini 9-7 yenen Mahmut Bozteke, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan Tokyo 2020'deki bronz madalyasını altına çeviren Bozteke, para taekwondoda ülkemize tarihteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu.