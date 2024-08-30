Üye Girişi
Haberler

Mahmut Bozteke Paralimpik Oyunlarında Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli taekwondocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63kg finalinde Moğolistanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bozteke, para taekwondoda ülkemize tarihteki ilk altın madalyayı kazandırdı.

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli taekwondocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63kg finalinde Moğolistanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Grand Palais'te düzenlenen para taekwondo müsabakalarında milli sporcu Mahmut Bozteke, finalde Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat ile karşılaştı. Rakibini 9-7 yenen Mahmut Bozteke, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan Tokyo 2020'deki bronz madalyasını altına çeviren Bozteke, para taekwondoda ülkemize tarihteki ilk altın madalyasını da getirmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Moğolistan Paris Spor Spor Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?
title