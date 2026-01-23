Mahmudiye'deki spor tesisleri hizmet veriyor
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, bölgedeki gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Modern ve donanımlı altyapıya sahip spor alanları, haftanın 7 günü 24 saat boyunca faaliyetlerine devam ediyor. Tesislerde yürütülen çalışmalarla çocukların spor yapmalarına imkan sağlanırken, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR