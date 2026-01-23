Haberler

Mahmudiye'deki spor tesisleri hizmet veriyor

Mahmudiye'deki spor tesisleri hizmet veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'deki Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, çocuklar ve gençler için haftanın her günü 24 saat açık tutuluyor. Modern spor alanları ile gençlerin spor yapmalarına ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesine olanak sağlanıyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, günün her saatinde çocukların ve gençlerin kullanımına açık tutuluyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, bölgedeki gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Modern ve donanımlı altyapıya sahip spor alanları, haftanın 7 günü 24 saat boyunca faaliyetlerine devam ediyor. Tesislerde yürütülen çalışmalarla çocukların spor yapmalarına imkan sağlanırken, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler