Mağlubiyete değil buna takıldılar! Fener maçında kayda alınan görüntü Trabzon'u karıştırdı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 yenmesinin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN ANLAR

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcularla, özellikle de Osayi Samuel ile tokalaşırken görüntülendi. Bu tokalaşma, Trabzonspor taraftarları tarafından tartışma konusu oldu. Zira, Osayi Samuel geçen sezon Trabzon'daki olaylı maçta bazı Trabzonspor taraftarlarıyla kavga etmişti.

Bu sebeple, bazı taraftarlar Uğurcan Çakır'ın böyle bir oyuncu ile tokalaşmasını hoş karşılamadıklarını belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. Görüntü, maçın skorundan daha fazla konuşulmasına yol açtı ve bordo-mavili camiada bu olay, maçın ardından en çok gündeme gelen konu oldu.