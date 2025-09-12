Magical Club Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Sezon boyunca sporcular yalnızca ulusal arenada değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda da ülkemizi gururla temsil etti.

Biniciliğin sadece bir spor değil; at ve binicinin tek yürek olduğu, disiplin ve tutkunun sahneye çıktığı bir yolculuk olduğuna dikkat çekildi.

Yeni sezon için binicilik camiasında heyecan yeniden yükselirken, Magical Club Spor Kulübü hem sporcuları hem de izleyicileri bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ediyor.