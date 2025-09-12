Haberler

Magical Club Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Türkiye Binicilik Federasyonu çatısı altında geçen sezon hem genç yetenekler hem de deneyimli sporcular önemli başarılara imza attı. Magical Club Spor Kulübü'nde düzenlenen Demir Salı Yuseinov Kupası E.A Yarışmaları, binicilik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sezon boyunca sporcular yalnızca ulusal arenada değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda da ülkemizi gururla temsil etti.

Biniciliğin sadece bir spor değil; at ve binicinin tek yürek olduğu, disiplin ve tutkunun sahneye çıktığı bir yolculuk olduğuna dikkat çekildi.

Yeni sezon için binicilik camiasında heyecan yeniden yükselirken, Magical Club Spor Kulübü hem sporcuları hem de izleyicileri bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
