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Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e İspanya'da büyük bir ilgi var. Genç yıldız, Madrid sokaklarında genç kızlar tarafından sık sık durdurularak fotoğraf çektiriyor. O anlara ait video sosyal medyada gündem olurken, Arda Güler utangaç tavırlarıyla Lionel Messi'ye benzetildi.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana performansıyla İspanyolları büyüleyen Arda Güler'e taraftarlardan da büyük sevgi var. Genç kızlar, milli futbolcuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. O anların görüntülendiği bir videoda utangaç tavırlar sergileyen Arda Güler, Lionel Messi'ye benzetildi.

UTANGAÇLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Genç kızlar, Arda Güler'i Madrid sokaklarında durdurup fotoğraf çektiriyor. Hiçbir hayranını kırmayan Güler, tavırlarıyla ise Lionel Messi'ye benzetildi. Oldukça utangaç olduğu görülen genç yıldız için sosyal medyada "Messi'ye benziyor" yorumları yapıldı. Bilindiği üzere, Messi de özellikle kadın hayranlarıyla fotoğraf çektirirken utangaç bir tavır sergiliyor.

Arda Güler için yapılan paylaşımlar şöyle:

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Kamuran Matur:

Ulan bunuda benzetecek biter yildiz buldular pes :)

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ahmet yalçın:

Bu Arda'nın aldigi guzel terbiye ve ahlaki gosteriyor. Yolun acik olsun guzel kardesim...

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Hayri :

acil kıyafet sponsoru ve bir stiliste ihtiyacı var imzaya garson gibi giyindi genelde de vasat pazar işi giysilerle dolaşıyor

Cevap Yaz15619Yayından Kaldır
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