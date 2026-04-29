Madalyasını ambulansta aldı

Çorum'da gerçekleştirilen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması'nda dereceye giren genç sporcuya kazandığı madalyaları, sakatlanması sebebiyle ambulansta verildi.

Çorum'da düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması'nda Çorum Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, dereceye girdi. Yarışman sırasında sakatlanan genç sporcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sakatlığı sebebiyle kürsüye çıkamayan genç sporcuya kazandığı madaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından müdahalesinin yapıldığı ambulansta verildi.

Ambulansta madalyasını alan Edanur Tırlak, duygusal anlar yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı