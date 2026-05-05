Madalyalar Kaymakam Uzan'dan

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Floor Curling müsabakaları madalyaları verildi.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezde yürütülen faaliyetler hakkında İlçe Müdürü İshak Sönmezoğlu'ndan bilgi alan Uzan, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. Programın devamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Floor Curling müsabakalarına katılan Kaymakam Uzan, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Üç farklı kategoride 31 takım ve toplam 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaların ardından sporcuları tebrik eden Kaymakam Uzan, gençlerin sportif faaliyetlere olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı