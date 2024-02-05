Maçtan sonra ortaya çıktı! Semih'in golünden önce Uğurcan'dan görülmemiş tepki

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

SEMİH KILIÇSOY DOUBLE YAPTI

Mücadeleye damga vuran isim ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu. 18 yaşındaki futbolcu 2 gol birden atarak büyük beğeni aldı.

UĞURCAN'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Semih'in ilk golünü atmadan önce topa tam vururken Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan'ın ellerini havaya açarak tepki göstermesi ve itirazlarda bulunması çok konuşuldu. Uğurcan'ın o anları binlerce etkileşim aldı.

İşte Uğurcan'ın o anları;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS