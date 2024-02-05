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Maçtan sonra ortaya çıktı! Semih'in golünden önce Uğurcan'dan görülmemiş tepki

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Trabzonspor'un Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenildiği maçta Semih Kılıçsoy'un gol vuruşunu yapmadan önce kaleci Uğurcan'ın ellerini havaya açması ve itirazlarda bulunması dikkat çekti. Başarılı eldivenin o anları binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

SEMİH KILIÇSOY DOUBLE YAPTI

Mücadeleye damga vuran isim ise Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu. 18 yaşındaki futbolcu 2 gol birden atarak büyük beğeni aldı.

UĞURCAN'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Semih'in ilk golünü atmadan önce topa tam vururken Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan'ın ellerini havaya açarak tepki göstermesi ve itirazlarda bulunması çok konuşuldu. Uğurcan'ın o anları binlerce etkileşim aldı.

İşte Uğurcan'ın o anları;

Maçtan sonra ortaya çıktı! Semih'in golünden önce Uğurcan'dan görülmemiş tepkiGörüntü: beIN SPORTS

Maçtan sonra ortaya çıktı! Semih'in golünden önce Uğurcan'dan görülmemiş tepkiGörüntü: beIN SPORTS

Maçtan sonra ortaya çıktı! Semih'in golünden önce Uğurcan'dan görülmemiş tepkiGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Uğurcan Çakır Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Gamegar Admin:

admin o haberi yazan ellerin dert görmesin

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onur aksakal:

travzonniler olarak semihi destekliyoruz

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Ersan ŞEN:

Herif haklı Semih güzel vurdu.Ellerini çekme fırsat vermedi ona kızıyor

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Eymen Tunç:

gs maçı olsa golden sonra gülücükler atardı.bir futbolcuda karakter çok önemli.

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