Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Kerem Aktürkoğlu penaltıya giderken tribünlerden yükselen “Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber” sesleri maç sonrası sosyal medyada viral oldu.
Dün gece oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tribünlerde yaşanan anlar gündeme damga vurdu. Penaltı öncesi yükselen sesler dikkat çekti.
TEK AĞIZDAN TEKBİR
Kerem Aktürkoğlu penaltı noktasına giderken tribünlerden “Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber” sesleri yükseldi. O anlar kameralara yansıdı.
MAÇ SONRASI VİRAL OLDU
Karşılaşmanın ardından görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda kullanıcı o anlara yorum yaptı. Tribünlerin bu tepkisi, derbinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.