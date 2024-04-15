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Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mücadelenin bitmesinden saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde ise Karagümrük forması giyen Rohden'in yerde yatan İrfan Can Kahveci'nin kafasını ayağıyla ittirdiği ve Fenerbahçeli Fred'in de Rohden'e tepki gösterdiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Rohden'in İrfan Can'a yaptığı hartekete sessiz kalmayan çok sayıda sarı-lacivertli taraftar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla Rohden'i sert eleştirdi.

İşte o anlar;

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Rohden'in hakemin gözünün önünde yaptığına bakın

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci Fatih Karagümrük Fenerbahçe Spor Haberler

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