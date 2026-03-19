Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Haber Videosunu İzle
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
Reklam panolarına eli sıkışması sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Noa Lang'ın yerine oyuna giren Mauro Icardi'nin topa yetişmeye çalışırken Konate tarafından panolara doğru ittirildiği görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a Anfield'da 4-0 mağlup ederek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmaya alınan skordan çok yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

NOA LANG'IN PARMAĞI KOPUYORDU

Sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine oyuna giren oyuna giren Noa Lang, maçın son bölümünde elini saha kenarındaki reklam panosuna sıkışarak parmağından ciddi şekilde yaralandı. Parmağı neredeyse kopma noktasına gelen Hollandalı futbolcuya acil müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bugün parmağından ameliyat olan Lang, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ICARDI DE KIL PAYI KURTULMUŞ

Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık pozisyonunun birebir aynısını Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin de yaşadığı ortaya çıktı. Noa Lang'ın yerine oyuna giren Icardi'nin topa yetişmek istediği esnada Liverpoollu futbolcu Konate tarafından reklam panolarına ittirildiği görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerin ardından Galatasaray taraftarları Konate'ye büyük tepki gösterdi.

