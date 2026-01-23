Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Haberler

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan yediği golde Milan Skriniar'ın Mert Müldür'ü uyarmasına rağmen Sancho'nun boş kalması ve golün gelmesi dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
  • Aston Villa'nın golünde Milan Škriniar, Mert Müldür'ü Jadon Sancho'yu tutması için uyardı.
  • Mert Müldür'ün uyarıya rağmen Jadon Sancho'yu tutmaması sonucu Aston Villa gol attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken, yenilen gol öncesi yaşanan anlar dikkat çekti.

GOL ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Karşılaşmada Milan Škriniar, Aston Villa'nın golle sonuçlanan atağında savunma yerleşimi sırasında Mert Müldür'ü Jadon Sancho'yu tutması için uyardı. Slovak stoperin bu uyarısına rağmen Mert Müldür'ün pozisyona müdahale etmediği görüldü.

SANCHO BOŞ KALDI, GOL GELDİ

Uyarıya rağmen Sancho'nun boş kalmasıyla birlikte Aston Villa atağı sonuçlandı ve Fenerbahçe kalesinde golü gördü. Gol anı, maç sonrası sosyal medyada da geniş şekilde tartışıldı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Yenilen goldeki savunma organizasyonu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Škriniar'ın önceden yaptığı uyarıya rağmen yaşanan pozisyon hatası eleştirilerin odağında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
