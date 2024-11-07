Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan 9 maçla tamamlandı. Nefes kesen maçlarda alınan sonuçları sizin için derledik...
Bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan 9 maçla sona erdi.
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları;
- Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1
- Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0
- Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
- Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
- Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3
- Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5
- Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
- Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2