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Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan 9 maçla tamamlandı. Nefes kesen maçlarda alınan sonuçları sizin için derledik...

Bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan 9 maçla sona erdi.

İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları;

  • Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1
  • Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0
  • Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2
  • Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0
  • Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5
  • Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2
  • Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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