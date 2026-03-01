Haberler

Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Bucaspor 1928, İnegölspor'a 4-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketirken, teknik direktör Özcan Sert trafik kazası geçirdi. İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yapan Sert, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken bir de kaza geçirdiğini ifade eden Sert, tüm arayanlara teşekkür etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren sonuncu Bucaspor 1928, deplasmanda Play-Off hattında yer alan İnegölspor'a 4-0 yenilerek umut tüketirken, teknik direktör Özcan Sert ise trafik kazası geçirdi.

''MAÇIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞARKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM''

İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yaptığını açıklayan Özcan Sert, "İnegölspor ile oynayıp kaybettiğimiz maçın üzüntüsünü derinden yaşarken eve dönüş yolunda ciddi bir trafik kazası geçirdim. Çok şükür sağlığımız iyi. Öğrenip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

''BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKALIM''

Takımın durumunu da değerlendiren Sert, "Zor zamanında Bucaspor adının büyüklüğünü bilerek ve büyük taraftarını mutlu etmek için buraya geldik. Onları mutlu edemediğimiz her gün için kendilerinden özür dilerim. Neredeyse tamamı geçen sezon U19 oynayan, 26 maçta 13 puan alan, son 11 maçında 4 puanı olan bir takımı kısa bir periyotta ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor olsak da 2 maç itibarıyla başarılı olamadık. Bu çocuklar bu kulübün geçmişi, bugünü ve daha önemlisi yarınlarıdır, yarınlarda başarmak için bu çocuklara sahip çıkalım. Eminim onlar da kalan maçlarda çok daha iyi performanslar göstereceklerdir. Bugün ve bundan sonra olacak tüm mağlubiyetlerde hocaları olarak tüm sorumluluk bana aittir" dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

Kendisini şimdiki ''Ferdi'' yapan hocasını üzdü
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti

Kendisini şimdiki ''Ferdi'' yapan hocasını üzdü
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

Hamaney sonrası taht kavgası! Asker ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var

UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var