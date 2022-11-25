Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maçın özeti kare! Ekvador'u kurtaran Valencia'nın son hali Fenerbahçelileri yıktı

Spor Haberleri

Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador, dişli rakibi Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü atan kaptan Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeyle oyundan çıkarken acı içinde olduğu görülen Valencia, futbolseverleri ve Fenerbahçelileri derinden yaraladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçından sedyeyle çıktı. Ekvador'un Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Valencia, son anlarda sakatlık geçirdi. Bu maçta Hollanda'nın golünü Gakpo, Ekvador'un golünü Valencia kaydetti.

Maçın özeti kare! Ülkesini kurtaran Valencia'nın son hali yıktı

SEDYEYLE ÇIKTI

Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle çıkarken acı içindeydi. Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'nın turnuvayı kapatmasından endişe ediliyor.

KATAR VEDA ETTİ

A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasının ardından Katar turnuvayı kapattı. Katar'ı mağlup eden Senegal'in gruptan çıkma şansı devam ediyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title