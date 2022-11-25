Maçın özeti kare! Ekvador'u kurtaran Valencia'nın son hali Fenerbahçelileri yıktı
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Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador, dişli rakibi Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü atan kaptan Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeyle oyundan çıkarken acı içinde olduğu görülen Valencia, futbolseverleri ve Fenerbahçelileri derinden yaraladı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Hollanda maçından sedyeyle çıktı. Ekvador'un Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta beraberlik golünü atan Valencia, son anlarda sakatlık geçirdi. Bu maçta Hollanda'nın golünü Gakpo, Ekvador'un golünü Valencia kaydetti.
SEDYEYLE ÇIKTI
Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle çıkarken acı içindeydi. Ekvador'un kaptanı Enner Valencia'nın turnuvayı kapatmasından endişe ediliyor.
KATAR VEDA ETTİ
A Grubu'nda Hollanda ile Ekvador'un berabere kalmasının ardından Katar turnuvayı kapattı. Katar'ı mağlup eden Senegal'in gruptan çıkma şansı devam ediyor.
Fenerbahçe stadının adı "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" diye değişmesi gündemde.— Haberler.com (@Haberler) November 24, 2022
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