Maçın özeti kare! Ekvador'u kurtaran Valencia'nın son hali Fenerbahçelileri yıktı

Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador, dişli rakibi Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golünü atan kaptan Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı. Sedyeyle oyundan çıkarken acı içinde olduğu görülen Valencia, futbolseverleri ve Fenerbahçelileri derinden yaraladı.