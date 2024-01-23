Maçın önüne geçen an! Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte tribünde bulunan taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

"TRANSFERLER NEREDE BAŞKAN?"

Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da sert tepki gösterdi.