Maçın önüne geçen an! Beşiktaş taraftarından yönetime tepki: Hasan Arat transferler nerede?
Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarların sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı ekipte, taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a "Transferler nerede?" şeklinde tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bu hafta da puan kaybeden Beşiktaş'ta, taraftarlar ayrıca kendi oyuncularına da tepki gösterdi.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
TARAFTAR ÇILDIRDI
Süper Lig devi Beşiktaş'ın 10 kişi kalan Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalması taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı ekipte tribünde bulunan taraftarlar maç sonunda başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.
"TRANSFERLER NEREDE BAŞKAN?"
Siyah-beyazlı taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaparken, kendi oyuncularına da sert tepki gösterdi.