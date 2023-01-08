Maçın kaderini onlar belirleyecek! 114 yıllık rekabette yine golcüler konuşacak

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray'la liderlik mücadelesi verecek. İki takımında mutlak galibiyet olan hedefinde en önemli rolü şüphesiz ki golcüler üstlenecek. Jesus'un Fenerbahçe'sinde 42 golün 34'ünü hücum oyuncuları atarken, Okan Buruk'un Galatasaray'ında ise 29 golün 22'si golcüler tarafından kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Bu sezon ligde sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 13 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılarda ise Bafetimbi Gomis 7 gol kaydetti.

BÜTÜN GÖZLER ONLARIN ÜZERNDE

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutundu. Fenerbahçe'de 13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez gol sevinci yaşarken sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ü hücum oyuncuları tarafından kaydedildi. Galatasaray'da ise 7 golü bulunan Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez gol sevinci yaşayan Icardi, hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların Lig'de attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularından geldi.

GOL KRALI VALENCİA

Süper Lig'de bu sezon 42 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Valencia, ligde oynadığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve gol krallığında zirvede bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yaptı. Valencia'nın dışında Kanarya'da ayrıca Michy Batshuayi 8, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Diego Rossi de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

GOMİS İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Galatasaray ise Süper Lig'de 29 gol kaydederken, sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, ligde görev aldığı 13 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşadı. Gomis'in dışında Kerem Aktürkoğlu da 5 gol kaydetti. Aslan'da ayrıca Mauro Icardi'nin 4, Dires Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor.