Maçın başında tartışmalı pozisyon! Hakem Ali Şansalan'ın kararı stadı ayağa kaldırdı
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi gergin başladı. Torreira'nın müdahalesiyle Salih Uçan yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, bu pozisyonda kart çıkarmadı. Ardından statta büyük bir uğultu koptu. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medyadan Şansalan'ın kararını eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikaları karşılıklı fauller sebebiyle sık sık durdu.
Maçın 12. dakikasında Lucas Torreira, Salih Uçan'a arkadan müdahalede bulundu. Beşiktaşlı Salih yerden kalkamadı.
Maçın hakemi Ali Şansalan, bu pozisyonun ardından kart çıkarmadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar ayağa kalktı. Stattan büyük uğultu koptu.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Torreira'nın Salih'e yaptığı müdahale sarı kart olmalıydı" dedi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023