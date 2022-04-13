Macera bitti, bu kez nokta atışı! İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor - Haberler

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Macera bitti, bu kez nokta atışı! İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de ana hedef Marcelo ve Isco transferi. İki futbolcunun da Real Madrid'le mukavelesi bitiyor. Sol bek ve 'komutan' orta saha arayan Fenerbahçe, iki star futbolcuyu gözüne kestirdi.

Sarı-Lacivertliler oturmuş kadrosuna nokta atışı transferler yaparak önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Gençleşme projesinden vazgeçmeyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon pek çok futbolcuyla yollar ayrılacak.

TECRÜBELİ KALMAYACAK

Mesut, Gustavo, Sosa, Novak gibi isimlerle yola devam edilmeyecek. Sol bek ve tecrübeli orta saha ihtiyacını çok net şekilde gören Ali Koç ve ekibi, maceraya kapılmak istemiyor.

Macera bitti, bu kez nokta atışı! İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor

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Real Madrid'le yolları ayıracak Marcelo ve Isco, Fenerbahçe için biçilmiş kaftan oldu. 33 yaşındaki Marcelo ve 29 yaşındaki Isco, Madrid ekibinde süre almaya devam ediyor. İki futbolcunun maaşı takıma yakın seviyede olması halinde imzalar atılacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Real Madrid, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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